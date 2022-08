Ballotta su Gollini: “Rete del 2-2? Non è principalmente colpa sua, vi spiego”

L'ex portiere difende Gollini: "In quei casi il portiere deve stare al centro della porta per essere pronto ad uscire"

Continua a far discutere anche a due giorni di distanza la scarsa tenuta difensiva palesata dalla Fiorentina all'esordio contro la Cremonese. Tra gli episodi finiti al centro delle critiche, c'è il gol del 2-2 nato da un tiro in porta partito direttamente da calcio d'angolo (rete poi arrivata grazie al tap in di Bianchetti). L'ex portiere Marco Ballotta ha commentato così le presunte responsabilità attribuite a Gollini: "L'errore non è principalmente suo. Lo sbaglio, più che di natura tecnica, è dovuto al fatto di non aver messo un uomo a coprire il primo palo".