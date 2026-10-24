Dopo il pareggio contro il Como, la Fiorentina Femminile torna in campo per la quarta giornata di Serie A Women Athora. Le ragazze di Pablo Piñones-Arce saranno impegnate in trasferta contro il Parma, in una sfida importante per riprendere la corsa e restare nelle zone alte della classifica. Il fischio d'inizio è in programma domenica 25 ottobre alle ore 18:00.

Dove vederla in TV e streaming

Sabato 17 ottobre, ore 15 stadio Il Noce TV DAZN Streaming DAZN

Il live su Violanews.com

Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire ladel match sul nostro sito,