Parma-Fiorentina, domenica alle 18. Ecco dove vederla in TV e streaming
VIDEO - Quando la Fiorentina si prese la vetta della Serie A distruggendo l'Inter
Dopo il pareggio contro il Como, la Fiorentina Femminile torna in campo per la quarta giornata di Serie A Women Athora. Le ragazze di Pablo Piñones-Arce saranno impegnate in trasferta contro il Parma, in una sfida importante per riprendere la corsa e restare nelle zone alte della classifica. Il fischio d'inizio è in programma domenica 25 ottobre alle ore 18:00.
Dove vederla in TV e streaming
|Sabato 17 ottobre, ore 15
|stadio Il Noce
|TV
|DAZN
|Streaming
|DAZN
Il live su Violanews.comColoro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
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