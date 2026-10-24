Alla vigilia della sfida contro l'Inter, Massimo Sandrelli, intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, ha analizzato le difficoltà della squadra viola, soffermandosi sulle scelte di Paolo Vanoli, sui limiti della rosa e soprattutto sulle lacune del reparto difensivo. Il giornalista ha inoltre preso posizione su David De Gea.

Vanoli e i dubbi sul gioco

Domani sarà dura. La Fiorentina deve provare a imboccare una strada che le possa consentire di disputare un campionato in tranquillità. Sono rimasto un attimo interdetto perché Vanoli, da fuori, diceva che sarebbe stato un sogno allenare questa rosa, mentre adesso ha detto che ci vorrà un mese e mezzo. Mi sembra che Vanoli pretenda da questa squadra un gioco che non può realizzare. Per prima cosa devi trovare l'equilibrio difensivo, per poi individuare le soluzioni nel reparto offensivo. Ma la difesa rimane la zona cruciale da sistemare.

Mancano leader difensivi

Questa squadra ha un assortimento limitato di giocatori: mancano sicuramente dei difensori di riferimento. La Fiorentina passa da momenti in cui sembra una squadra portata a costruire gioco, anche se lo fa balbettando, ad altri in cui scompare totalmente dalla partita. Perché tornare su Vanoli dopo l'esonero di Grosso? A questa domanda dovrebbe rispondere Paratici.

De Gea

Non esistono portieri che non fanno errori. De Gea è un giocatore che è stato preso in maniera intelligente ed è tuttora un giocatore importante. Non possiamo chiedergli miracoli in tutte le partite, ma sinceramente non credo che sia lui il problema della Fiorentina. Ovviamente commette i suoi errori, ma il problema dei 17 gol non è De Gea.