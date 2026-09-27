Le formazioni ufficiali di Fiorentina e Signa per l'amichevole al Viola Park
L'inno originale della Fiorentina suonato e cantato dalla Pippolese [VIDEO]
Ufficializzate le formazioni di Fiorentina e Signa 1914 per l'amichevole al Viola Park con fischio d'inizio alle ore 11:00. Vanoli, viste le assenze davanti causate dai Nazionali, sceglie di mettere Jimenez come esterno destro, con Goncalves al centro e Gnonto a sinistra. In difesa, invece, torna Dodò dal 1'.
FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Dodò; Viery, Ranieri, Joao Mario; Cianciulli, Brescianini; Jimenez, Pedro Goncalves, Gnonto; Pellegrino.
SIGNA 1914 (4-3-3): Borchi; De Ferdinando; Nencini; Kebe, Noviello; Capacci, Giuliani, Coppola; Lombardi, Tempesti, Flachi.
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