Fiorentina-Rakow, formazioni ufficiali: subito Christensen, le scelte davanti

Fiorentina e Rakow sono pronte a scendere in campo nel match (DOVE SEGUIRLO) valido per l'andata (QUI IL LIVE) degli ottavi di finale di UEFA Conference League. Fischio di inizio alle ore 21:00 al Franchi (METEO). Sono state ufficializzate le scelte di Vanoli e di Tomczyk.
Gli undici scelti da Vanoli e Tomczyk per l'andata degli ottavi di Conference tra Fiorentina e Rakow
LE FORMAZIONI UFFICIALI—
FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Fortini, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Ndour, Mandragora, Fabbian; Parisi, Piccoli, Fazzini. All. Vanoli.
RAKOW (3-4-3): Zych; Tudor, Svarnas, Racovitan; Ameyaw, Repka, Struski, Plenko, Ivi Lopez; Braut Brunes, Makuch. All. Tomczyk.
DISPONIBILI E NON—
Tra gli indisponibili per Vanoli ci sono Kean e Solomon per infortunio. Brescianini e Rugani invece non sono in lista UEFA. Pongracic è squalificato per questa gara.
