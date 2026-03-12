Fiorentina-Rakow, formazioni ufficiali: subito Christensen, le scelte davanti

Gli undici scelti da Vanoli e Tomczyk per l'andata degli ottavi di Conference tra Fiorentina e Rakow

Fiorentina e Rakow sono pronte a scendere in campo nel match ( DOVE SEGUIRLO ) valido per l'andata ( QUI IL LIVE ) degli ottavi di finale di UEFA Conference League. Fischio di inizio alle ore 21:00 al Franchi ( METEO ). Sono state ufficializzate le scelte di Vanoli e di Tomczyk.

DISPONIBILI E NON

Tra gli indisponibili per Vanoli ci sono Kean e Solomon per infortunio. Brescianini e Rugani invece non sono in lista UEFA. Pongracic è squalificato per questa gara.