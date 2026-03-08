Fiorentina-Parma, formazioni ufficiali: Piccoli davanti, dietro a 4. C’è Ndour

Viola News
Formazioni ufficiali
Le scelte ufficiali per la gara del Franchi
Redazione VN

Fiorentina e Parma sono pronte a scendere in campo nella 28esima giornata di Serie A: le scelte sui 22 iniziali da parte di Paolo Vanoli e Carlos Cuesta sono ufficiali e ve le riportiamo qua sotto. Kean non è nemmeno in panchina, va in tribuna. 

FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Mandragora; Harrison, Piccoli, Gudmundsson. All. Vanoli.

PARMA (4-4-2): Corvi; Delprato, Troilo, Circati, Valeri; Cremaschi, Keità M., Nicolussi, Sorensen; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta.

