Fiorentina-Parma, formazioni ufficiali: Piccoli davanti, dietro a 4. C’è Ndour

Fiorentina e Parma sono pronte a scendere in campo nella 28esima giornata di Serie A: le scelte sui 22 iniziali da parte di Paolo Vanoli e Carlos Cuesta sono ufficiali e ve le riportiamo qua sotto. Kean non è nemmeno in panchina, va in tribuna.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens; Ndour, Fagioli, Mandragora; Harrison, Piccoli, Gudmundsson. All. Vanoli.
PARMA (4-4-2): Corvi; Delprato, Troilo, Circati, Valeri; Cremaschi, Keità M., Nicolussi, Sorensen; Strefezza, Pellegrino. All. Cuesta.
