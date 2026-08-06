Quagliata (Deportivo) verso il test con la Fiorentina: "Sfida importante con una squadra di livello per capire dove migliorare".

Redazione VN
adani

VIDEO - Adani: "Il popolo fiorentino esige un sogno. Paratici lo ha concesso!"

Il laterale del Deportivo la Coruna Giacomo Quagliata ha parlato in un'intervista ai microfoni di tuttomercatoweb.com in vista della doppia sfida amichevole con Fiorentina e Genoa:

Saranno partite molto importanti. Affronteremo due squadre di alto livello, con tanti giocatori di qualità, e capiremo meglio dove possiamo ancora migliorare. Questo doppio test ci servirà per arrivare nelle migliori condizioni possibili all'inizio del campionato
Italy Training Camp

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti