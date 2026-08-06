Quagliata (Deportivo) verso il test con la Fiorentina: "Sfida importante con una squadra di livello per capire dove migliorare".
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Il laterale del Deportivo la Coruna Giacomo Quagliata ha parlato in un'intervista ai microfoni di tuttomercatoweb.com in vista della doppia sfida amichevole con Fiorentina e Genoa:
Saranno partite molto importanti. Affronteremo due squadre di alto livello, con tanti giocatori di qualità, e capiremo meglio dove possiamo ancora migliorare. Questo doppio test ci servirà per arrivare nelle migliori condizioni possibili all'inizio del campionato
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