Vrancken: “Fiorentina squadra fortissima. Che carattere domenica scorsa!”

"Tutti i giocatori sono schierabili, solo lo squaificato Paintsil non ci sarà. In questo momento non ci sono opportunità per fare rotazioni, dobbiao valutare partita per partita. La Fiorentina è una squadra fortissima, l'attaccante Gonzalez soprattutto. Sia in difesa che in attacco sono completi. Per fare una bella partita dobbiamo giocare al top. Adesso dobbiamo dare tutto per i nostri tifosi per il risultato migliore possibile. Abbiamo guardato la partita dell'Atalanta ma non solo, le abbiamo viste tutte. Ma ogni partita è diversa, per esempio l'Atalanta gioca a 3. Ma abbiamo notato il carattere della squadra che ha rimontato. La Fiorentina gioca per il primo posto del gruppo, ed è una canditata per arrivare in fondo. Noi daremo tutto per vincere. In questo momento guardiamo solo alla partita contro la Fiorentina, ma anche il Ferencvaros e il Cukaricki sono buone squadre.