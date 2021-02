Vlahovic/2: “La mia prestazione e il gol? Non sono soddisfatto, potevo fare di più”

A seguire le parole di Dusan Vlahovic ai canali ufficiali della Fiorentina dopo la vittoria contro lo Spezia: “Dovevamo dimostrare di essere squadra in questo momento di difficoltà e l’abbiamo fatto, avanti così. Dobbiamo andare su ogni palla come se fosse l’ultima, oggi abbiamo dato tutto meritando di vincere. Il gol? Non sono soddisfatto perché potevo dare di più in campo nel gioco. Dopo il gol di Castro abbiamo aperto la partita. Voglio ringraziare tutti i miei compagni perché mi hanno aiutato a segnare. Udinese? Sarà una partita molto tosta, dobbiamo preparare la gara fisicamente e psicologicamente nel migliore dei modi. Sento la fiducia del mister e dei miei compagni, devo continuare così, con umiltà”.