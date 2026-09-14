L'AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha reso note le designazioni arbitrali valide per i sedicesimi di finale di Coppa Italia che vedranno la Fiorentina scendere in campo domani sera alle ore 21:00 al "Franchi" per l'atteso derby contro il Pisa. A dirigere la sfida tra i viola e la formazione nerazzurra sarà il signor Livio Marinelli della sezione di Tivoli.

Ad coadiuvare il fischietto laziale ci saranno gli assistenti Bahri e Di Giacinto, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Mazzoni. In sala VAR, pronti a intervenire in caso di necessità, sono stati designati Santoro con l'ausilio dell'AVAR Meraviglia.

La squadra arbitrale al completo

Arbitro: Livio Marinelli (sez. Tivoli)

Assistenti: Bahri – Di Giacinto

IV Ufficiale: Mazzoni

VAR: Santoro

AVAR: Meraviglia