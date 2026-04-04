Finita la sosta per le Nazionali, è di nuovo tempo di Serie A e la Fiorentina di Paolo Vanoli è attesa da un delicato scontro salvezza sul campo del Verona. I gigliati arrivano alla sfida con due punti di vantaggio sulla zona retrocessione e con il morale alto dopo il prezioso pareggio contro l’Inter. Situazione più complicata invece per gli scaligeri, penultimi a quota 18 punti e reduci da quattro sconfitte nelle ultime cinque gare.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola Verona-Fiorentina, ore 18: dove vederla in TV e streaming
news viola
Verona-Fiorentina, ore 18: dove vederla in TV e streaming
Tutte le info sulla partita di sabato: al Bentegodi si sfidano Verona e Fiorentina Tutte le informazioni per seguirla
La sfida tra Verona e Fiorentina, valida per la 31ª giornata di Serie A, si gioca sabato 4 aprile alle ore 18 allo stadio Bentegodi di Verona.
Dove vederla in TV e streaming—
|Sabato 04 aprile, ore 18:00
|Stadio Bentegodi, Verona
|TV
|Dazn
|Streaming
|Dazn
|Telecronaca
|Buscaglia-Budel
|Radio
|Radio Bruno
Il live su Violanews.com—
Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
© RIPRODUZIONE RISERVATA