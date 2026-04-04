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Verona-Fiorentina, ore 18: dove vederla in TV e streaming

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Tutte le info sulla partita di sabato: al Bentegodi si sfidano Verona e Fiorentina Tutte le informazioni per seguirla
Redazione VN

Finita la sosta per le Nazionali, è di nuovo tempo di Serie A e la Fiorentina di Paolo Vanoli è attesa da un delicato scontro salvezza sul campo del Verona. I gigliati arrivano alla sfida con due punti di vantaggio sulla zona retrocessione e con il morale alto dopo il prezioso pareggio contro l’Inter. Situazione più complicata invece per gli scaligeri, penultimi a quota 18 punti e reduci da quattro sconfitte nelle ultime cinque gare.

La sfida tra Verona e Fiorentina, valida per la 31ª giornata di Serie A, si gioca sabato 4 aprile alle ore 18 allo stadio Bentegodi di Verona.

Dove vederla in TV e streaming

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Sabato 04 aprile, ore 18:00Stadio Bentegodi, Verona
TVDazn
StreamingDazn
Telecronaca Buscaglia-Budel
RadioRadio Bruno

Il live su Violanews.com

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Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.

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