Verona-Fiorentina, ore 18: dove vederla in TV e streaming

Finita la sosta per le Nazionali, è di nuovo tempo di Serie A e la Fiorentina di Paolo Vanoli è attesa da un delicato scontro salvezza sul campo del Verona. I gigliati arrivano alla sfida con due punti di vantaggio sulla zona retrocessione e con il morale alto dopo il prezioso pareggio contro l’Inter. Situazione più complicata invece per gli scaligeri, penultimi a quota 18 punti e reduci da quattro sconfitte nelle ultime cinque gare.