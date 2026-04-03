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Solomon e Harrison, chi riscatteresti a fine stagione? I risultati del SONDAGGIO VN

Solomon e Harrison, chi riscatteresti a fine stagione? I risultati del SONDAGGIO VN - immagine 1
Verdetto chiaro e preciso
Redazione VN

Mentre la Fiorentina si concentra sul finale di stagione, i primi spifferi di mercato arrivano dalle porte del Viola Park. È di ieri la notizia della frenata sul possibile riscatto di Solomon. L'israeliano, che finora ha convinto, potrebbe far ritorno al Tottenham. Stesso discorso per Harrison che non ha mai convinto del tutto. I risultati del nostro sondaggio.

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