Il Crystal Palace ha comunicato ufficialmente il tutto esaurito per il settore ospiti dello stadio Franchi in vista della gara di ritorno dei quarti di finale di Conference League contro la Fiorentina. Il club inglese ha inoltre aperto una lista d’attesa per i tifosi che non sono riusciti ad acquistare i biglietti.
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Biglietti, la trattativa tra il Crystal Palace e la Fiorentina è andata a buon fine
Novità importanti sul fronte tifosi
Nel comunicato, il Palace ha spiegato di aver ottenuto, dopo trattative con la Fiorentina e le autorità locali, un aumento della disponibilità di tagliandi: circa 200 biglietti aggiuntivi per i propri sostenitori in trasferta. Questo porta la quota totale destinata ai tifosi inglesi a circa 1.200 posti.
Le negoziazioni tra i due club si sono quindi concluse positivamente per entrambe le parti: anche la Fiorentina ha beneficiato di un incremento, ricevendo circa 300-350 biglietti in più per i propri tifosi. Di conseguenza, al Franchi ci sarà una presenza ospite più numerosa rispetto a quanto inizialmente previsto.
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