Nel corso della sua lunga intervista rilasciata ai canali ufficiali del club al Viola Park, il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha riservato parole di profonda stima ed affetto per la proprietà gigliata ed in particolare per la famiglia Commisso, sottolineandone la vicinanza costante alla squadra e i grandi investimenti effettuati.

"Valori familiari e presenza costante: un abbraccio fantastico"

L'allenatore viola ha evidenziato l'importanza del supporto societario anche nei momenti meno semplici: "Vederli ogni giorno a fianco della squadra dà un apporto fondamentale, sono persone con grandi valori familiari. Quando fai un cambiamento ci sta la sofferenza iniziale per i risultati. L'anno scorso hanno vissuto momenti in cui il lavoro è passato in secondo piano per vicende extracampo, ma siamo stati bravi a sostenere la situazione. Oggi la famiglia si è ributtata al 300% in questo club: l'hanno dimostrato sul mercato, con il progetto e con la loro presenza. Con Giuseppe e Catherine ho sempre avuto un ottimo rapporto, mi hanno riaccolto con un abbraccio fantastico. Io vivo di questi valori e voglio dare tutto per regalar loro una gioia per i grandi sforzi fatti".

"Crediamo in questo nuovo progetto: l'entusiasmo è la base"

In conclusione, il mister si è rivolto direttamente all'ambiente viola e alla tifoseria, invitando tutti a remare nella stessa direzione: "Cosa auguro alla piazza e alla proprietà? Gli auguro di credere in questo nuovo progetto. I momenti difficili capitano a tutti i club, l'anno scorso li abbiamo superati insieme perché i tifosi ci sono sempre stati vicini. Quest'anno ho avvertito un grandissimo entusiasmo fin da casa ed ero felicissimo di ritrovare l'ambiente così carico. L'entusiasmo è la base per i giovani, ma va gestito con la cultura del lavoro".