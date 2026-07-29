Dopo le indiscrezioni arrivate dall'Australia e la notizia del presunto controllo antidroga che aveva coinvolto Cristian Volpato, il Sassuolo ha deciso di intervenire con una nota ufficiale per fare chiarezza sulla situazione dell'esterno offensivo.

Il classe 2003, nei giorni scorsi, era finito al centro dell'attenzione dopo quanto riportato dall'emittente australiana ABC News, secondo cui il giocatore sarebbe risultato positivo alla cocaina durante un controllo effettuato dalla polizia di Sydney. Una vicenda che aveva inevitabilmente acceso i riflettori sul futuro del calciatore, seguito anche dalla Fiorentina come possibile rinforzo per le corsie esterne dell'attacco di Fabio Grosso.

Il comunicato del Sassuolo

Il club neroverde ha però voluto precisare la situazione attraverso una nota ufficiale, spiegando di aver sottoposto il giocatore a una serie di controlli per verificare le sue condizioni dopo le notizie circolate sulla stampa.

"Cristian Volpato è rientrato regolarmente in gruppo dopo aver sostenuto nei giorni scorsi le visite mediche di rito e specifici esami delle urine e test ematici predisposti, in assenso con il calciatore, al fine di accertare le condizioni dello stesso in seguito alle notizie emerse per mezzo stampa. Tutti i test effettuati hanno riportato esito negativo", si legge nella comunicazione del Sassuolo.

Una presa di posizione importante da parte della società, che conferma dunque il ritorno alla normalità del giocatore, in attesa degli eventuali sviluppi legati alle procedure avviate dalle autorità australiane.