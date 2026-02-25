Novità di giornata dal Viola Park. In vista della sfida di domani contro lo Jagiellonia, valida per il ritorno del playoff di Conference League, la Fiorentina ha dovuto fare a meno di Nicolò Fagioli durante la sessione di rifinitura pomeridiana.
VN – Verso lo Jagiellonia: permesso per Fagioli, non si è allenato con il gruppo
Nicolò Fagioli salta la rifinitura per motivi familiari, ma si allenerà a parte nel pomeriggio. Le ultime in vista del ritorno di Conference League al Franchi
L'ex centrocampista della Juventus ha ottenuto un permesso dalla società per motivi familiari, saltando così l'ultimo allenamento collettivo agli ordini di mister Vanoli. Tuttavia, il giocatore non resterà fermo: secondo quanto raccolto, Fagioli sosterrà comunque una seduta individuale nel tardo pomeriggio, una volta rientrato al centro sportivo.
