Vallesi: “Ricordo una partita del cuore con Batistuta. Fagioli? Vi dico”

Il cantautore e tifoso viola, Paolo Vallesi, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno del momento in casa Fiorentina. Queste le sue parole:
Nelle partite del cuore è stato emozionante giocare con Antognoni e Batistuta, il secondo addirittura in quell'occasione, al Franchi, stava facendo il portiere. Una volta si avvicinò per battere una punizione e invece di tirare la passò a me in area.
Sulla stagione della Fiorentina—
C'è sintomo di sbigottimento, come da non credere. Siamo sempre lì, in zona retrocessione. Sappiamo tutti che l'organico non merita questo posto, ma viste le prestazioni è giusto essere lì. Le ultime partite, comunque, ti fanno pensare positivo. C'è una Fiorentina molto più bella da quando è arrivato Paratici: lui potrebbe veramente far partire un ciclo importante.
Su Fagioli—
Il giudizio è chiaramente positivo. Sapere cosa è successo con Pioli è uno psicodramma per tutta Firenze. Ha fatto delle cose veramente disastrose e fatto rendere male ogni giocatore. Poi, se è colpa di Pioli o dei giocatori questo io non posso saperlo. Fatto sta che adesso Fagioli è uno dei migliori e la Fiorentina non ha nessuno che possa sostituirlo.
