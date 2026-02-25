Vanoli a Sky: “Conference prova importante, ma il campionato resta la priorità”

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky alla vigilia della gara di Conference League contro lo Jagiellonia

Redazione VN 25 febbraio - 13:47

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della gara di Conference League contro lo Jagiellonia. Ecco le sue parole:

Che tipo di partita si aspetta domani? — "È un test molto significativo per noi. Arriviamo da un successo importante e vogliamo dare continuità, cercando di ottenere un altro risultato positivo. Allo stesso tempo dobbiamo gestire le forze, perché in questo momento il campionato resta il nostro obiettivo principale."

Vedremo una formazione simile a quella dell’andata? — "Giocare con continuità aiuta tanto, soprattutto un gruppo che sta ancora crescendo. Le partite sono fondamentali per maturare esperienza. La Conference deve rappresentare un’opportunità di crescita. Chi sarà chiamato in causa dovrà dare il massimo, mantenendo alta la concentrazione contro un avversario che già nella sfida precedente ha dimostrato qualità. Tutto parte dall’atteggiamento mentale."

Avverte una responsabilità nei confronti del calcio italiano? — "Più che altro sento la responsabilità verso la Fiorentina. Il mio compito è guidare questi ragazzi e far capire che nessuna squadra va presa alla leggera, perché il livello del calcio internazionale si sta alzando ovunque. Spesso si tende a sottovalutare ciò che accade fuori dai nostri confini."

A che punto è il vostro percorso di crescita? — "Stiamo facendo progressi. Avevo detto che sarebbe stata dura fino alla fine e così sta andando. Però stiamo migliorando nell’approccio alle partite, soprattutto in una situazione di classifica complicata. Il successo contro il Pisa è stato fondamentale sotto questo aspetto: ha dato fiducia, punti e soddisfazione ai tifosi. Da qui alla fine serviranno determinazione e spirito di sacrificio per raggiungere la salvezza."