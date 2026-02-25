Il giornalista Leonardo Bardazzi, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato del momento in casa Fiorentina alla vigilia del ritorno di Conference League contro lo Jagiellonia. Le sue parole, partendo dal lavoro di Paolo Vanoli:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Bardazzi: “I meriti di Vanoli sono sul campo. Pioli? Dovrà spiegarci delle cose”
news viola
Bardazzi: “I meriti di Vanoli sono sul campo. Pioli? Dovrà spiegarci delle cose”
Le parole del giornalista, Leonardo Bardazzi, ha parlato della Fiorentina in vista della Conference League e la sfida con l'Udinese
Vanoli è entrato in corsa in una squadra che non si muoveva nemmeno. Era una squadra impaurita, con un peso sulle spalle importante. Quest'anno è un patire per la Fiorentina, ma l'importanza di questa vittoria è totale. I meriti di Vanoli sono sul campo: ha cambiato sistema e sta provando a fare giocare la squadra. Quando Pioli ci vorrà spiegare cosa è successo questa estate, perché è veramente inspiegabile. E le paure nate con lui ce le porteremo avanti per diverso tempo.
LEGGI ANCHE
Sulla Conference League—
Firenze è ambiziosa, noi siamo ambiziosi, quindi sarebbe bello far bene. Ci ha fatto molto bene quest'anno, perché ci ha ridato quell'aria che da tempo mancava. Ovvio che non sia la Champions, ma è comunque un obiettivo da tenere presente. Lo Strasburgo, nel caso tu passassi il turno, incastrato tra sfide di campionato fondamentali, non sarà semplice. L'Europa è il fascino, l'ambizione, il posto in cui Firenze merita di stare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA