L'ex direttore sportivo del Nottingham Forest, Filippo Giraldi, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno del momento in casa Fiorentina. Le sue parole:
Giraldi: “Conference importante anche per la salvezza. Vi spiego perché”
Le parole in conferenza stampa dell'ex direttore sportivo del Nottingham Forest, Filippo Giraldi, sul momento in casa Fiorentina
Le ultime tre vittorie, compresa quella in Conference, sono state molto importanti. Per la Fiorentina ha fatto bene giocare e vincere anche in Europa. Le vittorie ti aiutano a prendere consapevolezza. Ogni vittoria consolida le convinzioni e le qualità della squadra.
Su Paratici—
Il ruolo di direttore sportivo è sì molto importante per il mercato, ma anche per il rapporto che crea con squadra e allenatore durante ogni giorno. Avere un confronto è fondamentale, non per forza deve essere di assecondare, ma anche aspro fa bene. Avere una figura come riferimento è importante.
Su Kean—
Spero che trovi continuità. Il problema fisico lo ha condizionato, perché la sua forza fisica è il punto di forza. L'ho visto molto meglio, anche se non al 100% come lo scorso. La competizione per un attaccante è importante e gli fa bene.
