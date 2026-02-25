Ferrara: “Alcuni vecchi fantasmi visti ancora con il Pisa. Guai a rilassarsi”

Il giornalista, Benedetto Ferrara, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato del momento in casa Fiorentina. Le sue parole:
Questa partita chiaramente, per la Fiorentina, è la situazione migliore. Può gestirla e fare bene. La Conference League non la butterei via. Si può fare un turnover, anche leggero, per certificare il risultato. Sta avendo un buon momento, ma non bisogna rilassarsi. Servirà stare attenti e non farsi prendere dalle paranoie. Il finale della partita con il Pisa ci ha fatto capire che alcuni dei vecchi fantasmi ancora non sono andati via, ma insomma. In queste partite dovevi essere avanti di più di un gol, perché nel primo tempo ha costruito tantissimo. Queste gare così, però, se non le chiudi, rischi grosso. Si guarisce solo con risultati positivi. Forse è girato anche un po' il vento, perché quello di Canestrelli qualche mese fa sarebbe entrato.
Sulla lotta salvezza—
E' evidente che ancora nessuno può cantare vittoria, perché hai messo mezzo passo fuori dalla zona rossa. Io però credo che il trend è cambiato. Ora attendiamo un ulteriore conferma, ma ripeto, servirà grande attenzione. Farei una valutazione dopo le prossime 2/3 partite. Da quando è arrivato Paratici la Fiorentina sta facendo benissimo.
Su Vanoli—
Vanoli è arrivato e ha trovato uno spogliatoio in fiamme. Il direttore sportivo se ne era andato. Il direttore generale non parla di calcio. Poi è morto il presidente. E' arrivato in condizioni difficili che dopo si sono ulteriormente complicate. Poi ha cambiato modulo, lanciato Parisi alto a destra. Ha preso Fagioli e l'ha fatto regista. Kean sta tornando a segnare. Noi a Vanoli dobbiamo volere bene e sostenerlo, perché ci deve salvare. Poi la società penserà al futuro. Lui ha fatto quello che doveva fare, perché la squadra era molto malata.
