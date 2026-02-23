Nazione: “Vanoli in versione psicologo al Viola Park. Il messaggio per il gruppo”

Vanoli ha lavorato sul gruppo ma non solo

Redazione VN 23 febbraio - 07:09

Nei giorni successivi alla trasferta di Bialystok, Paolo Vanoli ha lavorato soprattutto sulla testa dei suoi giocatori più che sulle gambe. Al Viola Park il tempo per preparare la sfida è stato limitato, ma il tecnico ha insistito su un concetto chiave: continuità. Le vittorie di Como e in Polonia hanno dato fiducia, ma non possono far pensare che il peggio sia passato. La Fiorentina non deve abbassare la guardia proprio adesso, in un momento in cui ogni dettaglio può fare la differenza nella corsa salvezza.

Nel gruppo è chiara l’importanza della partita: il Pisa arriverà con le ultime speranze e con il desiderio di salvare una stagione complicata almeno attraverso il derby. Per questo la Fiorentina dovrà prima di tutto pareggiare intensità e aggressività, per poi far emergere la qualità della propria manovra offensiva. L’idea è semplice: reggere l’urto, restare lucidi e colpire al momento giusto. Un mantra che richiama anche l’approccio suggerito da Fabio Paratici nelle ultime settimane.

Massima attenzione alle palle inattive e ai minuti finali, spesso decisivi. Il Pisa, pur senza vittorie esterne, in trasferta ha perso poco e raccolto più punti che in casa: un dato che impone prudenza. Vanoli ha insistito molto su questi aspetti mentali e tattici, consapevole che la squadra sta mostrando segnali di crescita. Ma, per ora, meglio dirlo a bassa voce. Lo scrive la Nazione.