CorSport carica: “Fiorentina, ora o mai più! Vincere per prendere la salvezza”

Il Corriere dello Sport su Fiorentina-Pisa

Redazione VN 23 febbraio 2026 (modifica il 23 febbraio 2026 | 07:03)

Il derby dell’Arno racchiude rivalità, storia e tradizione, ma per la Fiorentina conta soprattutto per la classifica: vincere significherebbe agganciare il Lecce e restare in corsa per la salvezza. I viola sono ancorati al terz’ultimo posto da un mese, dopo la sconfitta interna col Cagliari, e il traguardo si avvicina in modo minaccioso. Al Franchi, seppur dimezzato dai lavori, De Gea e compagni avranno la spinta del pubblico, consapevoli che le occasioni per rimediare agli errori — soprattutto negli scontri diretti già persi in casa contro Verona, Lecce e Cagliari — stanno finendo.

La sfida con il Pisa riporta in Serie A un derby che mancava dal 24 febbraio 1991, quando la Fiorentina vinse 4-0. Altri incroci si sono registrati in Serie B e in Coppa Italia di Serie C, ma oggi la storia pesa poco: conta solo il presente. La squadra di Vanoli cerca il secondo successo consecutivo in campionato, traguardo mai raggiunto in questa stagione. Una vittoria significherebbe risalire al quart’ultimo posto insieme al Lecce e lasciare, almeno momentaneamente, la zona retrocessione che la Fiorentina occupa quasi ininterrottamente da ottobre.

Le statistiche invitano alla massima attenzione: nonostante sei punti di vantaggio, la Fiorentina ha lo stesso numero di sconfitte del Pisa (12), e i nerazzurri hanno ottenuto più punti in trasferta che in casa, segnando molto di più lontano dall’Arena Garibaldi. Segnali che impongono concentrazione assoluta in un derby che vale molto più dell’orgoglio regionale. Con la Curva Fiesole pronta a una coreografia speciale, l’atmosfera sarà carica di tensione e speranza: per Firenze, questa è una tappa cruciale nella corsa alla salvezza. Lo scrive il Corriere dello Sport.