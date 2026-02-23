Repubblica pessimista: “Gudmundsson in forte dubbio per il Pisa”

Vanoli evita di parlare di titolari e riserve, ma rispetto alla sfida europea con lo Jagiellonia la Fiorentina cambierà volto: previsti sette o otto avvicendamenti, con una formazione più simile a quella vista a Como. Il cuore del gioco sarà ancora il centrocampo, dove le chiavi tornano nei piedi di Fagioli, pronto a riprendersi la regia dopo il riposo in Polonia. Ai suoi lati Ndour, favorito per sostituire lo squalificato Mandragora, e Brescianini, escluso dalla lista Uefa. Fabbian e Fazzini rappresentano alternative di qualità dopo i buoni segnali mostrati in Europa.