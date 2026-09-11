Tutto è nato perché un giocatore del Venezia era rimasto a terra per un colpo subito. Così, la Fiorentina, Fagioli precisamente, ha messo la palla fuori per capire le condizioni del suo avversario. C'è un problema però, perché il calciatore dei padroni di casa si era già rialzato. A quel punto i lagunari, invece di rendere palla ai viola, che appunto l'avevano messa fuori appositamente, decidono di battere velocemente il fallo laterale lanciando Adams verso la porta. Dopo una grande entrata in chiusura Dragusin, finisce a fare un testa a testa di disapprovazione con l'attaccante del Venezia, che poi lo spinge via.

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