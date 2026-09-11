Le parole dell'ex viola, David Pizarro, sull'inizio di stagione della Fiorentina

Redazione VN
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L'ex centrocampista della Fiorentina, David Pizarro, è stato intervistato da Sky Sport a margine del World Legends Padel Tour. Le sue parole sulla squadra viola:

Fiorentina? In tre partite l'entusiasmo è tornato com'era finito l'anno scorso. Mi manca di vedere personalità, soprattutto quando le cose non vanno bene. Mi sembra una squadra irriconoscibile e mi dispiace per questo momento. E poi questo calcio non piace, conosco benissimo la piazza di Firenze.

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Pizarro ha poi aggiunto ai microfoni di TMW:

Credo che la personalità sia dura trovarla. Questa squadra deve tirare fuori gli attributi quando c'è bisogno. La piazza è molto complicata ma ti sta sempre vicino. Mi auguro possano risolvere questo problema. Non hanno fatto una bellissima figura.

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