Solomon si presenta: “Ero a Firenze per l’anniversario, ora ci gioco. È pazzesco”

Manor Solomon è ufficialmente della Fiorentina! Dalle prime parole sul legame con Dodò al curioso aneddoto sull'anniversario a Firenze: ecco il racconto del primo acquisto del 2026.

Redazione VN 2 gennaio 2026 (modifica il 2 gennaio 2026 | 18:54)

Il mercato della Fiorentina si accende con l'ufficialità di Manor Solomon. L'esterno offensivo arriva dal Tottenham con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro, firmando un accordo che potrebbe legarlo ai viola fino al 2030.

Intervistato dai canali ufficiali del club, Solomon ha mostrato tutto il suo entusiasmo per questa nuova sfida:

"Sono davvero felice di essere qui. Non appena ho visto le strutture e conosciuto le persone, mi sono sentito subito entusiasta. Quando si è presentata l'opportunità, ho riflettuto brevemente e ho voluto venire qui immediatamente per cercare di aiutare la squadra. So che questo è un grande club: le strutture sono incredibili, c'è una grande tradizione e una storia importante. Non vedo l'ora di affrontare questa sfida."

"Conosco le difficoltà della Fiorentina" — "Recentemente non ho visto moltissime partite integrali, ma ho seguito diversi filmati prima di arrivare. So che la squadra sta attraversando un momento difficile e che il club non è abituato a occupare questa posizione in classifica. Cercherò di portare la mia qualità per aiutare il gruppo. Sono sicuro che insieme potremo risalire. Sarà una grande sfida a livello personale, so che sarà dura, ma lo sarà per tutta la squadra. La situazione attuale non è semplice, ma sono certo che potremo migliorare molto. C'è un ottimo gruppo e un grande allenatore; sono convinto che faremo un buon lavoro per uscirne."

Su Dodò — Ho appena riabbracciato Dodò e sono davvero entusiasta. Non lo vedevo da tanto tempo, ovvero dai nostri trascorsi allo Shakhtar. In Ucraina eravamo molto legati. Ricordo che mi fornì l'assist per i miei primi due gol in Champions League; da quando arrivò allo Shakhtar siamo diventati subito molto uniti. Non vedo l'ora di tornare a collaborare con lui sul campo. È un ragazzo d'oro e sono felice di ritrovarlo."

L'aneddoto su Firenze — "Il mondo è davvero pazzesco, non sai mai cosa può succedere. Ero a Firenze circa sei o sette mesi fa con mia moglie per festeggiare il nostro anniversario e ora, poco tempo dopo, sono di nuovo qui per giocare nella Fiorentina. Sono davvero carico e felice. Come ho detto, questo è un grande club in una splendida città, ho già dei grandi amici qui e non vedo l'ora di iniziare."