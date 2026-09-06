Momenti di grande apprensione durante Juve Stabia-Pisa, gara valida per la terza giornata di Serie B. Intorno al 40' del primo tempo, il difensore nerazzurro Rosen Bozhinov ha accusato un malore e si è accasciato sul terreno di gioco. Immediato l'intervento degli staff medici, mentre i giocatori delle due squadre hanno richiamato rapidamente l'attenzione dell'arbitro e dei soccorsi.

Il classe 2005 è stato successivamente trasportato via in ambulanza, accompagnato dagli applausi del pubblico presente al “Menti” e dalla preoccupazione dei compagni. L'arbitro Calzavara ha momentaneamente sospeso l'incontro. Al momento non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulle condizioni del calciatore.