Madrid, Monaco, Barcellona, le finali europee sbarcano nelle grandi città. Torino ospiterà la Conference League
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La stagione è appena iniziata, ma la Uefa ha già annunciato le città che ospiteranno le finali delle proprie competizioni nelle prossime annate. Per quanto riguarda il trienno 2027-29, le finali di Champions: 2027: Estadio Metropolitano, Madrid. 2028: Munich Football Arena, Monaco di Baviera. 2029: Camp Nou, Barcellona
Le altre finali2027 Supercoppa: Johan Cruyff ArenA, Amsterdam2027 fase finale Futsal Champions League: Biel/Bienne Arena, Svizzera2028 Europa League: National Arena, Bucarest2028 Conference League: Juventus Stadium, Torino2028 Women's Champions League: Parc Olympic Lyonnais, Lione-Décines2028 Supercoppa: Astana Arena, Astana2029 Europa League: National Stadium Serbia, Belgrado2029 Conference League: Puskás Aréna, Budapest2029 Women's Champions League: National Stadium of Wales, Cardiff
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