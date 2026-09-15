Madrid, Monaco, Barcellona, le finali europee sbarcano nelle grandi città. Torino ospiterà la Conference League

Redazione VN
Venezia FC v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27

VIDEO - Un piccolo Mastantuono ed il Draft con De Gea. Il video virale

La stagione è appena iniziata, ma la Uefa ha già annunciato le città che ospiteranno le finali delle proprie competizioni nelle prossime annate. Per quanto riguarda il trienno 2027-29, le finali di Champions: 2027: Estadio Metropolitano, Madrid. 2028: Munich Football Arena, Monaco di Baviera. 2029: Camp Nou, Barcellona

Le altre finali

2027 Supercoppa: Johan Cruyff ArenA, Amsterdam2027 fase finale Futsal Champions League: Biel/Bienne Arena, Svizzera2028 Europa League: National Arena, Bucarest2028 Conference League: Juventus Stadium, Torino2028 Women's Champions League: Parc Olympic Lyonnais, Lione-Décines2028 Supercoppa: Astana Arena, Astana2029 Europa League: National Stadium Serbia, Belgrado2029 Conference League: Puskás Aréna, Budapest2029 Women's Champions League: National Stadium of Wales, Cardiff
Juventus v Bologna FC - Serie A TIM

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti