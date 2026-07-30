La UEFA e tutte le 55 federazioni nazionali affiliate hanno diffuso un duro comunicato congiunto contro la proposta della FIFA di aprire ai capitali privati nella gestione dei diritti commerciali del Mondiale e delle altre competizioni internazionali. Nel testo, il calcio europeo definisce il Mondiale "uno dei più grandi patrimoni sportivi del calcio" e ribadisce che "non è in vendita", criticando inoltre la mancanza di trasparenza e di confronto nella presentazione del progetto. La UEFA ha anche annunciato che, finché la proposta resterà sul tavolo, le nazionali affiliate non prenderanno parte alle competizioni FIFA, salvo un completo ritiro del piano e garanzie vincolanti sul futuro della governance del calcio mondiale.

La UEFA e le sue 55 federazioni affiliate sono unite. Respingiamo all'unanimità e senza alcuna ambiguità la proposta della FIFA di trasferire quote di proprietà della Coppa del Mondo e delle altre competizioni FIFA a investitori privati.

La Coppa del Mondo non può essere trattata come un prodotto di investimento. È uno dei più grandi patrimoni sportivi del calcio. È stata costruita nel corso delle generazioni da calciatori, nazionali e tifosi di tutti i continenti. Nessuna parte di questo patrimonio dovrebbe mai essere ceduta a investitori privati. La Coppa del Mondo non è in vendita.

È irresponsabile e indifendibile che una proposta di tale importanza per il calcio sia stata concepita in segreto e portata a un passo dall'approvazione senza alcuna consultazione significativa con coloro ai quali è affidata la tutela del gioco. Non si tratta soltanto di un grave fallimento della leadership, ma di una vera e propria rinuncia della FIFA al proprio ruolo di custode del calcio mondiale.

Le federazioni nazionali di tutto il mondo si trovano ora davanti a un ultimatum: accettare la cessione irreversibile delle più importanti competizioni calcistiche oppure subirne le conseguenze. Questa non è una "decisione democratica", ma una forma di governo basata sull'intimidazione, un atto di coercizione indegno di un'istituzione chiamata a guidare il calcio mondiale.

Ma la nostra opposizione va ben oltre il metodo con cui è stata presentata questa proposta.

Nel momento in cui investitori esterni acquisiscono quote di proprietà delle competizioni FIFA, il calcio cambia per sempre. Il ritorno economico diventa un obbligo permanente. Le aspettative degli investitori diventano una pressione quotidiana. Da quel momento in poi, ogni decisione sul calendario internazionale, sui formati delle competizioni e sul futuro del calcio non sarà più guidata da ciò che è meglio per il gioco, ma da ciò che è meglio per gli azionisti.

Questo modello non ha posto nel calcio mondiale. Il futuro del calcio non può essere dettato dalle aspettative di chi ha come primo obiettivo quello di massimizzare il rendimento finanziario. Gli interessi delle federazioni nazionali, delle leghe, dei club, dei calciatori e dei tifosi non possono diventare subordinati ai profitti degli investitori. Il calcio non può ipotecare il proprio futuro per un guadagno economico.

La posizione dell'Europa è chiara. Non daremo mai legittimità a questo modello. Nessuno ha l'autorità morale di vendere ciò che custodisce soltanto in nome delle future generazioni.

Di conseguenza, a seguito della discussione odierna, nessuna nazionale affiliata alla UEFA prenderà parte a competizioni FIFA finché queste proposte resteranno sul tavolo, a meno che il progetto non venga completamente ritirato e non vengano fornite garanzie vincolanti sul fatto che la FIFA non aprirà mai più la governance o le proprie competizioni alla proprietà privata.

Nessuno deve avere dubbi: la UEFA e le sue federazioni nazionali si opporranno a questi piani con assoluta determinazione.

Ci sono momenti in cui le istituzioni vengono giudicate non per ciò che sono disposte ad accettare, ma per ciò su cui rifiutano di scendere a compromessi. Questo è uno di quei momenti.

Ci sono cose troppo importanti per essere vendute. La Coppa del Mondo appartiene al calcio. Lo è sempre stata e lo sarà sempre. E finché l'Europa avrà una voce, non sarà mai in vendita.