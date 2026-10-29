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Colpo di scena nel corso della sfida del Franchi tra Fiorentina e Atalanta. Durante l'intervallo della gara, il direttore di gara La Penna è stato costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un problema fisico accusato nella prima frazione di gioco.

La decisione del cambio della direzione di gara è maturata negli spogliatoi tra il primo e il secondo tempo, dopo le verifiche di rito che hanno accertato l'impossibilità di proseguire da parte del fischietto romano.

Come previsto dal regolamento, a rilevare il ruolo di arbitro principale per il secondo tempo è stato il quarto ufficiale Livio Marinelli. Il fischietto della sezione di Tivoli impugna quindi il fischietto per dirigere la ripresa.