Dopo aver ufficializzato l'esonero di Fabio Grosso nella serata di ieri, la Fiorentina si è già mossa per il sostituto ed è questione di ore per la conferma. A conferma di quanto scritto, anche Fabrizio Romano dà il nome di Paolo Vanoli in dirittura d'arrivo sulla panchina viola. Dunque, un ritorno a distanza di appena quattro mesi. Vanoli ha verbalmente accettato di tornare come allenatore della Fiorentina dopo che Fabio Grosso è stato licenziato durante la notte, a seguito di tre sconfitte. Il piano della dirigenza viola è di chiudere i passi formali in giornata, per far sì che Vanoli prenda immediatamente il comando e torni ad allenare la squadra nel minor tempo possibile. Felice della scelta un giocatore viola in particolare, Dodò, il quale ha anche ricondiviso il famoso "Here we go" di Fabrizio Romano su Instagram.

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