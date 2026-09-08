Joseph B. Commisso ha parlato sul palco dell'Odeon alla presentazione del libro "Fiorentina, un secolo viola"

Redazione VN
ACF Fiorentina v Atalanta BC - Serie A

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Sul palco dell'Odeon, durante la presentazione del libro "Fiorentina, un secolo viola", il presidente Joseph B. Commisso si è così espresso:

La Fiorentuna è più che una squadra. Appartiene a Firenze chiunque porti del viola nel cuore. I giocatori vanno e vengono, le stagioni passano, ma il legame con i tifosi rimane grazie a vittorie e anche a momenti difficili. Per la mia famiglia il centenario è stato un momento importante, da dedicare a mio padre Rocco che non c'è più. Era innamorato di Firenze e ha voluto regalargli qualcosa di vero che durasse a lungo. Non siamo venuti solo per competere, ma per lasciare qualcosa a tutti, e la prova di questo è il Viola Park.
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E ancora...

Questo libro racconta i primi 100 anni della Fiorentina, ma la nostra responsabilità è quella di onorala e costruire insieme i prossimi 100. A tutti coloro che hanno indossato questa maglia e che hanno trasmesso questo valore di generazione in generazione posso solo dire grazie.

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