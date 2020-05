Superchi: “Abbiamo avuto ragione della Juventus. Albertosi grande attore”

11 maggio 1969-11 maggio 2020: sono passati 51 anni dal secondo scudetto della Fiorentina. A Radio Bruno Toscana è intervenuto l’ex portiere viola Franco Superchi:

La Juventus non regalava niente a nessuno, ma alla fine abbiamo avuto ragione noi. A quanto ammontava il premio scudetto? 6-7 milioni di lire. Albertosi? E’ stato un grande in tutti i sensi. Nell’anno del mio esordio in Serie A, la stagione precedente lo scudetto, il giovedì in allenamento mi disse che avrebbe fatto finta di farsi male per far giocare me la domenica e così fece. Un grande attore (ride, ndr).