"Mi sarebbe piaciuto vedere Gonçalves dall'inizio e poi Njie che avrebbe fatto comodo quando la partita nel finale ha cominciato a fare su e giù"
VIDEO VN - Vanoli, croce e delizia. Adesso giochi Oulai
Emiliano Viviano, ex portiere della Fiorentina, ha parlato a Cronache di Spogliatoio dopo il pareggio con l'Atalanta:
La squadra crea qualcosa davanti ed è molto, molto, molto impaurita in difesa. La realtà è diamo palla a Mastantuono e speriamo succeda qualcosa. Con tutto il rispetto per Sarri ma era difficile non battere quest'Atalanta stasera. Credo che Vanoli stia battendo tutti i record di formazioni diverse, non si riesce a trovare una quadra... Io giocherei a tre, anche se ora come ora non è possibile per via degli infortuni. Mi sarebbe piaciuto vedere Gonçalves dall'inizio e poi Njie che avrebbe fatto comodo quando la partita nel finale ha cominciato a fare su e giù.
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