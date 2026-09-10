La Fiorentina è pronta a chiudere oggi la preparazione in vista della trasferta di Venezia, primo impegno del Vanoli bis. Al Viola Park il tecnico guiderà in mattinata l’ultima seduta prima della partenza, dopo il lavoro svolto ieri pomeriggio. Buone notizie arrivano da Atta, che ha recuperato e punta a essere disponibile dal primo minuto. Qualche cautela in più, invece, riguarda Oulai : gli esami dopo il problema muscolare accusato contro il Torino hanno escluso guai seri, ma lo staff valuterà le sue condizioni fino all’ultimo.

La presenza di Oulai al Penzo appare quindi complicata e serviranno le convocazioni ufficiali per avere un quadro definitivo. Vanoli sfrutterà l’ultima giornata di lavoro soprattutto per consolidare i nuovi meccanismi tattici e restituire alla squadra maggiore equilibrio e sicurezza, considerando il poco tempo avuto a disposizione. Al termine dell’allenamento, la squadra pranzerà al Viola Park per poi raggiungere Venezia in treno. Lo riporta La Nazione.