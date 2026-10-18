La sfida tra Fiorentina e Como, in programma alle 15 allo stadio "A. Franchi" sarà anche un po' quella tra i due argentini Franco Mastantuono e Nico Paz. Per Tuttosport sarà uno show. Ecco cosa si legge sul quotidiano:

Vanoli attenderà fino all'ultimo per sciogliere i dubbi di formazione che coinvolgono tutti i reparti: la difesa (verso il forfait Ranieri, scalpitano Pongracic e Viery con il brasiliano in ballottaggio pure con Valdepenas nel ruolo di terzino sinistro), la mediana (possibile il rilancio di Brescianini) e l'attacco, dove Pellegrino e Njie appaiono favoriti su Beto e Gnonto. Chi va verso la conferma è Mastantuono che si presenterà con la mano sinistra fasciata dopo l'intervento con inserimento di una vite per ridurre la frattura del quarto metacarpo rimediata sabato scorso. Il talento argentino ha una voglia matta di sbloccarsi anche a Firenze davanti al popolo viola, per dare i tre punti alla propria squadra e aggiudicarsi così pure l'attesissimo duello con il connazionale ex madridista Nico Paz, colonna del Como. Fra l'altro i due sono fra i tre giocatori con più conclusioni tentate ad ora in questo campionato, 25 il primo, 31 il secondo. S'annuncia uno show.