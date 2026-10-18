Torna il campionato, con la Fiorentina impegnata alle 15 allo stadio "A. Franchi" contro il Como. Secondo La Gazzetta dello Sport, la squadra di Cesc Fabregas dovrebbe scendere in campo col 4-2-3-1 con Butez in porta, Valle, Chalobah, Ramon e Couto in difesa, Da Cunha e Perrone davanti alla linea arretrata, Baturina, Nico Paz e Caqueret dietro a Douvikas.

Stesso modulo e stessi giocatori per il Corriere dello Sport: Jesus Rodriguez al posto di Caqueret. 4-2-3-1 anche per Tuttosport, ma con qualche differenza in più: Butez in porta, Valle, Chalobah, Ramon e Couto in difesa, Da Cunha e Caqueret in mediana, Baturina, Nico Paz e Liberali dietro a Douvikas.

Sky Sport in mattinata spariglia un po' le carte: sì a Liberali, ma al posto di Baturina con Caqueret dall'altra parte. Milla e Da Cunha nel mezzo, Kempf a far rifiatare Ramon dietro.