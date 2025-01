Tuttosport: “Kouamé dice no al Torino, Fiorentina in pressing sul giocatore”

Tuttosport si concentra sull'asse di mercato tra Fiorentina e Torino per quanto riguarda Kouamé e Sanabria. Le due società - si legge - hanno trovato una bozza d'intesa per uno scambio di prestiti. Sanabria ha già dato il proprio benestare all'operazione, manca però quello di Kouamé che piace all'Empoli. L'ivoriano ha, infatti, fatto sapere di essere disposto a lasciare Firenze solo a titolo definitivo: non vuole una soluzione temporanea. Torino e Fiorentina hanno provato a ragionare anche su quest'opzione, ma non hanno trovato l'intesa sulla valutazione dei due calciatori, motivo per il quale ora la società viola ha iniziato un pressing nei confronti di Kouamé per convincerlo ad accettare la proposto del Torino. Pressing che provando a fare anche il club granata, puntando sul fatto che in Piemonte avrebbe la possibilità di giocare di più.