L'Inter potrebbe procedere alla staffetta in porta proprio in occasione della gara di campionato con la Fiorentina

Redazione VN
ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27

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Verso la partita con la Fiorentina potrebbe esserci una corposa novità in casa Inter: nei nerazzurri potrebbe infatti verificarsi un cambio in porta, tanto paventato in queste settimane. Martinez, a lungo criticato, in Champions con lo Shakhtar ha risposto decisamente presente ricevendo applausi, ma in campionato potrebbero esserci cambiamenti.

Provedel con i viola

Secondo Tuttosport, infatti, contro la Fiorentina e Venezia Chivu potrebbe dare spazio a Provedel fra i pali. L'ex Lazio ha finora sempre guardato dalla panchina i compagni ma adesso sembra davvero arrivata la sua occasione.
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