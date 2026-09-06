Terza sconfitta consecutiva per la Fiorentina, ko anche contro il Torino dopo Roma e Frosinone. Di seguito una parte dell'analisi di Tuttosport:

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er Abate è una rinascita materiale e simbolica, per come si erano messe le cose dopo 2 sconfitte in campionato, l’eliminazione in Coppa Italia e, qui a Firenze, l’incredibile vantaggio dei viola a inizio ripresa, su papera di Perri. Una rinascita cercata con le unghie e strameritata col senno, va subito detto: frutto del lavoro, non certo del caso come la rete di Pellegrino, solita bestia nera granata (6 reti in 4 incontri). Per Grosso, invece, è un incubo, un disastro: terza sconfitta, 9 gol subiti in 270 minuti, gioco insulso, crisi pressoché collettiva, pochi sussulti e la Fiesole a chiedere la sua testa con un coro, durante la contestazione post partita contro di lui e i giocatori. Ma nel mirino c’è anche Paratici, per un mercato da 150 milioni pure con qualche figurina e lacune palesi.