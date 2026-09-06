Dopo tre sconfitte consecutive la curva Fiesole ha preso la sua decisione: via Fabio Grosso. Di opinione opposta, almeno per il momento, è, però, la società che, pur senza dirlo apertamente, ha deciso di continuare con l'ex tecnico del Sassuolo. Ecco, infatti, quanto si legge su Tuttosport:

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remessa doverosa: la Fiorentina va avanti con Fabio Grosso. Nessun dirigente s’è presentato per dirlo apertamente al termine della gara persa con il Torino, tantomeno il ds Fabio Paratici che a inizio estate ha scelto di affidare il nuovo progetto viola all’ex allenatore del Sassuolo che conosce dai tempi della Juve. Ma è questa la posizione fatta filtrare subito dalla società che è diversa da quella esternata a fine partita dalla curva viola che ha tifato fin che ha potuto poi ha fatto esplodere tutta la rabbia e la delusione, verso i giocatori e verso il tecnico: ‘Grosso salta la panchina’ il coro scandito a più riprese e applaudito dal resto del pubblico. Proprietà e società non sono soddisfatte dei risultati e delle prestazioni - tre ko nelle prime tre gare di campionato non succedevano, nella centenaria storia della Fiorentina, dal ‘35-36 - ma l’esonero è ritenuto prematuro visti i tanti cambiamenti e la stagione ancora agli albori. Certo i prossimi tre impegni prima della lunga sosta per le Nazionali - Venezia fuori e Napoli in casa, nel mezzo il derby di Coppa Italia col Pisa - s’annunciano decisivi. Per adesso però avanti con Grosso.