VIDEO - Vanoli: "La parola chiave è equilibrio. Cosa sto cercando di insegnare"

La Fiorentina si prepara ad affrontare il Napoli con la consapevolezza di avere davanti uno degli appuntamenti più impegnativi del nuovo corso di Paolo Vanoli. Nicolò Fagioli, fresco di convocazione in Nazionale dopo due anni, ha individuato nella prestazione perfetta la strada necessaria per provare a superare una squadra ricca di campioni e guidata da Massimiliano Allegri: "Ci aspetta una sfida contro una squadra molto forte, piena di campioni, allenata da un grande tecnico come Allegri che conosco molto bene. Servirà la partita perfetta per provare a vincere e a dare continuità ai successi con Venezia e Pisa".

Al Franchi sono attesi oltre 22.000 spettatori, pronti a spingere la Fiorentina nel tentativo di interrompere un digiuno casalingo che contro il Napoli in Serie A dura dal 29 aprile 2018. Quella firmata da Simeone, con il 3-0 finale, resta infatti l’unica vittoria viola negli ultimi 17 confronti interni di campionato contro i partenopei.

Per sfatare il tabù, Vanoli potrà contare sulle soluzioni offensive che hanno prodotto sette reti nelle ultime due partite. Grande attenzione sarà rivolta a Mastantuono, ancora alla ricerca del primo gol a Firenze dopo la tripletta di Venezia, mentre Beto potrebbe partire davanti a Pellegrino. L’argentino, comunque, resta una soluzione importante dopo aver lasciato il segno nelle ultime tre gare.

A centrocampo si avvicina il rientro di Atta, mentre Viery resta favorito per agire da terzino sinistro. Proprio la fase difensiva rappresenta uno dei principali aspetti su cui Vanoli ha lavorato: dopo aver ritrovato il gol, la Fiorentina dovrà imparare anche a non concedere troppo. Lo scrive Tuttosport