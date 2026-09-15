Una settimana è bastata a cambiare il clima attorno alla Fiorentina. Dopo tre sconfitte consecutive e l’esonero di Grosso, il ritorno di Paolo Vanoli ha prodotto subito una risposta importante con il 4-2 di Venezia. Il tecnico arriva così alla sfida di Coppa Italia contro il Pisa con entusiasmo e la necessità di dare continuità alla reazione mostrata in Laguna.

La gara sarà anche un’occasione per gestire le energie in vista del Napoli, con diversi cambi possibili. Christensen potrebbe sostituire De Gea, Pongracic prendere il posto di Dragusin e Brescianini ritrovare spazio a centrocampo. In attacco Pellegrino è favorito su Beto, mentre Mastantuono, reduce dalla tripletta di Venezia, dovrebbe essere confermato.

Vanoli considera la Coppa un obiettivo da affrontare senza calcoli, anche perché il Pisa rappresenta un derby particolarmente sentito. Allo stesso tempo, il tecnico guarda oltre il risultato immediato: la Fiorentina, profondamente rinnovata in estate, deve ancora diventare una squadra vera. Il talento della rosa non basta senza sacrificio, identità e compattezza. Per questo Vanoli parla di una “pagina bianca” da riempire, chiedendo fiducia nel progetto e assicurando lavoro, dedizione e disponibilità. Lo scrive Tuttosport