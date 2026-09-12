Vanoli riparte invece da alcune certezze della scorsa stagione come Ranieri in difesa, Ndour e Fagioli a centrocampo
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Con la vittoria contro il Venezia la Fiorentina può voltare pagina. Una serata speciale con il ritorno di Vanoli in panchina all'insegna delle prime volte. Adams trova il suo primo gol in A per primo, a Mastantuono sono bastati due minuti per trovare addirittura una doppietta che, con il suo terzo gol finale preceduto da quello di Pellegrino, regala i primi 3 punti alla Fiorentina.
Vanoli riparte invece da alcune certezze della scorsa stagione come Ranieri in difesa, Ndour e Fagioli a centrocampo ma poi si affida ai nuovi, compreso Beto, titolare per la prima volta al centro dell'attacco con il punto fermo Mastantuono a destra e Njie a sinistra. Lo scrive Tuttosport.
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