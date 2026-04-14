TS: “Gosens vede Lazio e si accende. Applausi per Sarri dai tifosi viola”

La vittoria contro la Lazio è il 9° risultato positivo nelle ultime 10 partite, che permette di portarsi a 8 punti da Lecce e Cremonese e superare al 15° posto il Cagliari. Questo era l'unico modo per riscattare la figuraccia in Conference con il Crystal Palace. Entrambe le squadre si sono presentate decimate con 6 assenti per parte.