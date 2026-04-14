La vittoria contro la Lazio è il 9° risultato positivo nelle ultime 10 partite, che permette di portarsi a 8 punti da Lecce e Cremonese e superare al 15° posto il Cagliari. Questo era l'unico modo per riscattare la figuraccia in Conference con il Crystal Palace. Entrambe le squadre si sono presentate decimate con 6 assenti per parte.
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VIOLA NEWS news viola stampa TS: “Gosens vede Lazio e si accende. Applausi per Sarri dai tifosi viola”
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TS: “Gosens vede Lazio e si accende. Applausi per Sarri dai tifosi viola”
Tuttosport analizza la vittoria della Fiorentina contro la Lazio
Il gol vittoria arriva da Robin Gosens, uno dei più criticati nella trasferta di Londra, che timbra il terzo gol in campionato, l’ultimo lo scorso 7 gennaio all’Olimpico proprio alla Lazio che si conferma la squadra contro cui ha preso parte a più reti in Serie A: 8 dopo ieri, grazie a cinque gol e tre assist. Da segnalare gli applausi da parte dei tifosi viola all'ingresso in campo di Maurizio Sarri, tecnico molto apprezzato a Firenze. Lo scrive Tuttosport.
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