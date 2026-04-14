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TS: “Gosens vede Lazio e si accende. Applausi per Sarri dai tifosi viola”

Sarri
Tuttosport analizza la vittoria della Fiorentina contro la Lazio
Redazione VN

La vittoria contro la Lazio è il 9° risultato positivo nelle ultime 10 partite, che permette di portarsi a 8 punti da Lecce e Cremonese e superare al 15° posto il Cagliari. Questo era l'unico modo per riscattare la figuraccia in Conference con il Crystal Palace. Entrambe le squadre si sono presentate decimate con 6 assenti per parte.

Il gol vittoria arriva da Robin Gosens, uno dei più criticati nella trasferta di Londra, che timbra il terzo gol in campionato, l’ultimo lo scorso 7 gennaio all’Olimpico proprio alla Lazio che si conferma la squadra contro cui ha preso parte a più reti in Serie A: 8 dopo ieri, grazie a cinque gol e tre assist. Da segnalare gli applausi da parte dei tifosi viola all'ingresso in campo di Maurizio Sarri, tecnico molto apprezzato a Firenze. Lo scrive Tuttosport.

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