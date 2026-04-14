Giuseppe Calabrese, sulle pagine de La Repubblica, ha commentato il futuro della Fiorentina che dovrà passare dal risultato in Conference e dalla volontà di Giuseppe Commisso:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Rep: “Paratici a lavoro per il futuro. Commisso deve chiarire le sue intenzioni”
La Repubblica
Rep: “Paratici a lavoro per il futuro. Commisso deve chiarire le sue intenzioni”
L'analisi di Giuseppe Calabrese sulle pagine de La Repubblica
Non c'è ancora la certezza matematica della salvezza, ma otto punti di sulle terzultime sono un buon margine. Ora rimane da giocare solo il ritorno di Conference per capire come muoversi. Se la Fiorentina dovesse riuscire nell’impresa ogni discorso sul futuro verrebbe rimandato. In caso di eliminazione, invece, già da venerdì Paratici dovrà iniziare a immaginare la nuova Fiorentina.
La Fiorentina futura—
L'allenatore è il punto di partenza di un progetto e dalla sua scelta si capirà molto delle ambizioni del club, visto che finora Giuseppe Commisso non ha detto una parola sulle sue intenzioni. Una rifondazione ha bisogno di solide basi economiche ma non sappiamo se il presidente ha ancora voglia di investire. Paratici dovrà gestire i mal di pancia interni e provare a dare alla Fiorentina una fisionomia più ambiziosa. Un lavoro non facile, ma che va fatto velocemente. La speranza è che il ds viola qualche passo lo abbia già fatto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA