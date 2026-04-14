Dopo giorni di silenzio e polemiche, la Fiorentina ha aggiornato a sorpresa la situazione infortunati poco prima della sfida con la Lazio. Il giocatore più vicino al rientro è Niccolò Fortini, fermo da settimane per una sindrome retto-adduttoria ma atteso di nuovo a disposizione a breve. Il club ha inoltre chiarito le condizioni di Fabiano Parisi, il cui stop era inizialmente stato descritto come una semplice botta.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Sorpresa Fiorentina, spiegati gli infortunati. I tempi di recupero”
La Nazione
Nazione: “Sorpresa Fiorentina, spiegati gli infortunati. I tempi di recupero”
Chi rientra giovedì?
Parisi, invece, sta facendo i conti con un edema osseo al piede destro, un problema più serio del previsto che potrebbe tenerlo fuori ancora per diverse settimane. Restano stabili anche le condizioni di Moise Kean, costretto a fermarsi nuovamente per i noti problemi alla tibia sinistra, senza particolari novità sui tempi di recupero.
A sorpresa, infine, si è aggiunto anche l’infortunio di Marco Brescianini, assente tra i convocati: per lui un risentimento muscolare all’adduttore sinistro, con tempi di recupero ancora incerti. Una situazione che conferma l’emergenza continua per la Fiorentina, costretta a gestire numerose assenze in un momento decisivo della stagione. Lo scrive la Nazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA