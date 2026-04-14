Dopo giorni di silenzio e polemiche, la Fiorentina ha aggiornato a sorpresa la situazione infortunati poco prima della sfida con la Lazio. Il giocatore più vicino al rientro è Niccolò Fortini, fermo da settimane per una sindrome retto-adduttoria ma atteso di nuovo a disposizione a breve. Il club ha inoltre chiarito le condizioni di Fabiano Parisi, il cui stop era inizialmente stato descritto come una semplice botta.