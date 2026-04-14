Stefano Cecchi, sulle pagine de "La Nazione", ha analizzato la prestazione della Fiorentina contro la Lazio. Ecco le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola stampa Cecchi: “Niente caroselli, ma questa salvezza consegna un sorriso d’orgoglio”
La Nazione
Cecchi: “Niente caroselli, ma questa salvezza consegna un sorriso d’orgoglio”
Cecchi su Vanoli, ma non solo
Fra coraggio e sacrificio. La Fiorentina delle grandi assenze contro la Lazio riesce a costruire una partita di personalità e, su quel gol sporco di Gosens, edifica una vittoria che di fatto è un annuncio di salvezza. Per questo, discutere sulla qualità del gioco o sulle prestazioni di alcuni singoli è forse esercizio velleitario. leri sera serviva una cosa soltanto: serviva vincere per avviarsi verso Lecce con animo tranquillo e questo la squadra viola ha fatto. Con umiltà, con pragmatismo, questo ha fatto. Certo, non è tempo di caroselli al Piazzale ma se uno riavvolge il nastro e torna indietro di qualche mese, di quando dopo quindici partite una Fiorentina-fantasma era riuscita a conquistare solo 6 punti e mezza Italia sorrideva all'idea dei viola in B, questa salvezza potenziale intercettata a 6 gare dal termine, un sorriso d'orgoglio lo consegna eccome, fosse solo per le beffe evitate.
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