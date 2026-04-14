CorSport rivela: “La frase detta da Gosens a Vanoli. Futuro? La situazione è questa”

Il Corriere dello Sport su Robin Gosens

Redazione VN 14 aprile - 09:03

È voluto rimanere per salvare la Fiorentina, forse ha segnato il gol più pesante della stagione. Robin Gosens ci ha messo la firma, e che firma. «Mamma mia», ha detto al fischio finale abbracciando Vanoli. La vittoria di ieri contro la Lazio potrebbe aver permesso ai viola di scavare un solco definitivo con le contendenti alla permanenza in A. Merito del terzino tedesco, che ha sbloccato la partita al ventottesimo minuto del primo tempo regalando alla sua squadra un successo di platino, tra l'altro dopo il brutto 3-0 subìto in Inghilterra che rischiava di condizionare la testa dei giocatori anche in campionato.

Nonostante una partita complicata contro avversari come Cancellieri e Lazzari, Gosens si è fatto trovare pronto nel momento decisivo: perfetto inserimento su cross di Jack Harrison e colpo di testa vincente, un gesto tecnico che ha deciso la gara. Per il tedesco si tratta di una sorta di “tradizione”, visto il feeling particolare con la Lazio, già colpita più volte in carriera tra Atalanta, Inter e Fiorentina. Un gol che conferma la sua capacità di incidere nei momenti importanti, anche in una stagione non semplice.

I numeri raccontano comunque di un giocatore centrale: quasi trenta presenze stagionali e oltre duemila minuti in campo, nonostante un lungo stop per infortunio. La sua continuità è stata favorita anche dalle scelte tattiche, con l’adattamento di Parisi più avanti che gli ha lasciato spazio sulla fascia. Resta però incerto il suo futuro: sotto contratto fino al 2028, Gosens era stato cercato dal Nottingham Forest a gennaio, ma ha scelto di restare per aiutare la squadra. Una decisione che, alla luce di questo gol decisivo, si è rivelata fondamentale. Lo scrive il Corriere dello Sport.